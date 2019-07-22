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Kavgada 8 kurşunla öldürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Semih İ., ?husumetli olduğu iddia edilen Mehmet Şerif Çın'ı (40), çıkan kavgada, tabancayla vurdu.

22.07.2019 17:45 Kavgada 8 kurşunla öldürüldü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Semih İ., ?husumetli olduğu iddia edilen Mehmet Şerif Çın'ı (40), çıkan kavgada, tabancayla vurdu. Çın, vücuduna isabet eden 8 kurşunla yaşamını yitirirken, Semih İ. gözaltına alındı. Olay, saat 00.30 sıralarında, Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan Semih İ. (26) ile Mehmet Şerif Çın, bulvarda karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Semih İ., yanındaki tabancayla Mehmet Şerif Çın'a ateş etti. Çın, tabancadan çıkan 8 kurşunun sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Devriye görevi yapan gece bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine gelip, Semih İ.'yi yakaladı. Haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Şerif Çın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Şerif Çın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gözaltına alınan Semih İ. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
Mehmet Şerif, Alanya, Polis, Güncel

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