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Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü

AYDIN'ın Didim ilçesinde Hasan K. (51), para meselesi yüzünden çıkan kavgada, Mustafa Ali Ordukaya'yı (33) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

16.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:20
Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü

AYDIN'ın Didim ilçesinde Hasan K. (51), para meselesi yüzünden çıkan kavgada, Mustafa Ali Ordukaya'yı (33) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan K. ile Mustafa Ali Ordukaya arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan K., yanındaki av tüfeğiyle Ordukaya'ya ateş ederek göğsünden vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ali Ordukaya, gelen ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ordukaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Şüpheli Hasan K., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Ali, Didim, Güncel
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