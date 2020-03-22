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Kavgada birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde kavgada birbirlerini bıçaklayan Kartal Gürkan Karasu (30) öldü, İ.Ö. ise yaralandı.

22.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:27
Kavgada birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde kavgada birbirlerini bıçaklayan Kartal Gürkan Karasu (30) öldü, İ.Ö. ise yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, 849 Sokak'ta meydana geldi. Kartal Gürkan Karasu ile husumetli olduğu İ.Ö. ve T.G. arasında çıkan tartışma, kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü, Kavga sırasında Karasu ve İ.Ö. bıçakla birbirlerini yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kartal Gürkan Karasu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kavgada tabanca kullandığı belirlenen T.G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bornova, Kartal, Karasu, Güncel

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