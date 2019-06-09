Kavgada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Malatya
'nın Akçadağ
ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan polis memuru ve annesi toprağa verildi. Malatya Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın
Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, İl Jandarma
Komutanı Albay Necmi İnce
, Akçadağ ilçesinde Ancar Mahallesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden polis memuru Bekir Aybar ve annesi Fatma Aybar'ın cenaze merasimine katıldı.
Şehir mezarlığında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bekir ve Fatma Aybar toprağa verildi.
Baruş, hayatını kaybeden Bekir ve Fatma Aybar'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.
Ancar Mahallesi'nde aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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