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Kavgada husumetlisini öldürdü

İZMİR'in Konak ilçesinde Hamza Duman, kavga ettiği husumetlisi S.U. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

29.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:59 Kavgada husumetlisini öldürdü

İZMİR'in ilçesinde Hamza Duman, kavga ettiği husumetlisi S.U. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Boğaziçi Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan S.U. ile Hamza Duman, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.U., belinden çıkardığı tabancayla Duman'a iki el ateş etti. Göğsüne isabet eden mermilerle yere yığılan Hamza Duman, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Duman, dün akşam saatlerinde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan S.U., suç aleti tabancayla birlikte kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.



Konak, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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