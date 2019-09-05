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Kavgada ısırdığı kulağı kopardı

Samsun'da bir kişi kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı.

05.09.2019 16:54 Kavgada ısırdığı kulağı kopardı
Samsun'da bir kişi kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E.(37) ile Ö.Ç.(25) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında O.E., Ö.Ç.'nin sol kulağını ısırarak kopardı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, Ö.Ç.'yi kanlar içinde buldu. Olayla ilgili O.E., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kulağı kopan Ö.Ç. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Ancak, kupan kulağın yerine dikilemediği öğrenildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan O.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.E., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Atakum, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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