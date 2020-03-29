Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kavgada kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

29.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:14
Kavgada kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Adapazar ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile yaralanan 20 yaşındaki Mert Balcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis , olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adapazarı, Sakarya, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kavgada kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:50: İş adamı sağlık çalışanlarını dairelerinde ücretsiz ağırlayacak - Haberler 14:47: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türk vatandaşlarına videolu "Evde kal" çağrısı - Haberler 14:45: - İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Haberler 14:44: Çin, yurt dışından gelen vakalar nedeniyle ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarı yaptı - Haberler 14:44: Muğla'daki çamur banyoları ve termal tesisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Haberler 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 12:07: Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi