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Kavgada kucağından düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti

ABD'de kadın, otoparkta başka bir kadınla kavga ettiği sırada kucağındaki bebeğini yere düşürdü.

24.07.2019 11:37 Kavgada kucağından düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti
ABD'de kadın, otoparkta başka bir kadınla kavga ettiği sırada kucağındaki bebeğini yere düşürdü. Bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Georgia eyaletindeki Moultrie bölgesinde meydana geldi. Karen Lashun Harrison (26), kucağında 3 aylık bebeği ile otoparkta başka bir kadın ile tartıştı. Harrison, kavgaya dönüşen tartışma sırasında kucağındaki bebeğini düşürdü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, anne Harrison ve diğer kadının kavga ettiği sırada, çevredekilerin düşen bebeğin yardımına koştuğu ve yerden aldığı görüldü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 3 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Yerel medya, anne Harrison'ın 'cinayet' ve 'çocuğa zulüm' ile suçlandığını; kavgaya karışan diğer kadının herhangi bir sebeple suçlanmadığını duyurdu. Yetkililer, olaya karışan diğer kişilerin de gözaltına alınabileceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü
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-Kavga anı
-Annenin bebeğini düşürmesi
-Çevredekilerin koşarak yerdeki bebeği almaları



Amerika Birleşik Devletleri, Bebek, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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