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Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü

İstanbul Beylikdüzü'nde arkadaşlarıyla evlerinin önünde bulunan parkta oturan 15 yaşındaki Emir T., 10 kişilik grubun hedefi oldu. Kavga sonrası olay yerine gelen çocuğun babası ise oğlunun halini görünce çılgına döndü.

30.10.2019 10:06

Beylikdüzü'nde arkadaşlarıyla parkta oturan 15 yaşındaki çocuk, 10 kişilik başka bir grubun saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan çocuk yaralanırken, olay yerine gelen babası çılgına döndü.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Olay, dün öğlen saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evlerinin önünde bulunan parkta oturan Emir T. daha önce aralarında tartışma geçen 10 kişilik grubun hedefi oldu. Sopalı grubun saldırısına uğrayan Emir T. kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alarak yaralanırken yanında bulunan diğer arkadaşları olay yerinden kaçtı.

OĞLUNUN YERDE YATTIĞINI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Gürültüyü duyarak balkona çıkan baba, oğlunun yerde yattığını görünce koşarak olay yerine geldi. Oğlunun yerde yatan halini gören baba çılgına döndü. Önce kendi oğluna tepki gösteren öfkeli baba daha sonra oğlunun arkadaşlarına tepki gösterdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Dayak yiyen Emir T. ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, öfkeli baba şikayetçi olmak için karakola gitti.

Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
GÜVENSÎZ SOKAKLAR:Bu tür başıboş barbar saldırganlar için kanunlar, yasalar işlemiyormu. Şehirler dağ başımı. Ne duruma geldi bu toplum. Neden ağır ve caydırıcı cezalar getirilmiyor.
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212:söz konusu evlatsa vay haline sopayla saldıranların
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DJ BORİS BREJCHA:O BABANIN YERİNE KENDİMİ KOYDUM . BOĞAZIM DÜĞÜMLENDİ RESMEN
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AĞNEMORDALE:Bir baba için zor durum
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SERKAN ADANA:Üzücü bir durum
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