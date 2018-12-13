Kavgada Parke Taşıyla Yaralandı

Niğde
'nin Ağcaşar köyünde yaşanan kavgada, 1 kişi başına parke taşıyla vurulması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez
ilçeye bağlı Ağcaşar köyünde, U.A. ile M.G. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle kavga çıktı.
Taraflar arasında yaşanan kavgada, M.G. başına parke taşıyla aldığı darbe sonucu yaralandı.
Ağır yaralanan M.G, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan zanlı U.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:15