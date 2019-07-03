03.07.2019 05:27
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kavgada silah dipçiği ile başına darbe alan 1 kişi yaralandı

Kavgada silah dipçiği ile başına darbe alan 1 kişi yaralandıMALATYA - Malatya'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Kavgada silah dipçiği ile başına darbe alan 1 kişi yaralandı
MALATYA - Malatya'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Antepli sokakta bulunan bir eğlence merkezinde iki grup arasında alkolünde etkisiyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada pompalı tüfeğin kabzasıyla başına darbe alan Z.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda 1 adet pompalı tüfekle birlikte 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavgada silah dipçiği ile başına darbe alan 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
06:39   Adana'da şafak vakti DEAŞ'a baskın : 6 gözaltı
06:36   İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
06:28   Adana'da şafak vakti DEAŞ'a baskın
05:27   Kavgada silah dipçiği ile başına darbe alan 1 kişi yaralandı
03:23   Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı
03:19   İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı
03:14   Yalan ihbara ceza