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Kavgada silah elden ele dolaştı: 3 kişi bacağından vuruldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kahvehanede oyun masasında çıkan kavgada B.Ö., tabanca ile ateş ederek A.T.'yi bacağından vurdu.

01.08.2019 11:51 Kavgada silah elden ele dolaştı: 3 kişi bacağından vuruldu
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kahvehanede oyun masasında çıkan kavgada B.Ö., tabanca ile ateş ederek A.T.'yi bacağından vurdu. A.T. elinden aldığı tabanca ile B.Ö.'yü bacağından vururken, kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş. de bacağından vuruldu.
Olay, sabah saatlerinde Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, A.T. ve H.T. ile B.Ö. oyun oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Kavga dışarıya taşarken B.Ö. tabancasını çıkartarak A.T.'yi bacağından vurdu. A.T. yaşanan boğuşma sırasında B.Ö.'nün elinden silahı aldı. A.T. silahı ateşleyerek B.Ö.'yü bacağından vurdu. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş.'nin bacağına isabet etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de bir binanın üçüncü katındaki dairenin camına isabet etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Bacağından vurulan A.T. ile kavgaya karışan kardeşi H.T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan B.Ö. ile R.Ş. hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinden kaçan 2 kişiyi ararken, soruşturma başlattı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde A.T. ile H.T.'nin olay yerinden kaçışı görüntülendi.



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Kaynak: DHA

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