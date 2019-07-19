Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kavgada silahla yaralan kadın kurtarılamadı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında, ateşlenen silahtan çıkan mermi ile yaralanan 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19.07.2019 15:07 Kavgada silahla yaralan kadın kurtarılamadı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında, ateşlenen silahtan çıkan mermi ile yaralanan 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay gece 03.00 sıralarında Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki gurup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında kavga eden şahıslar tarafından ateşlenen silahtan çıkan mermi ile yaralanan Ebru Tenk (34) isimli kadın yere yığıldı. Kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören iki gurup olay yerinden kaçarken, yaralı kadını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Tenk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı Ebru Tenk hayatını kaybetti. Eşinden boşandığı ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tenk'in cenazesi, hastanede yapılan adli işlemler sonrası ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Düzce'ye götürüldü. Tenk'in cenazesinin, Cumartesi günü kılınacak öğle namazı sonrası Düzce Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, Derince, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:09   İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
16:04   Başakşehir'de uzun süredir aranan su sayacı hırsızları yakalandı
16:03   Japonya'da animasyon stüdyosu saldırısı zanlısının kimliği açıklandı
15:56   FETÖ'den gözaltına alınan kadın tutuklandı
15:48   Ağır yaralı hastanın sevki helikopter ambulansla gerçekleşti
15:47   Türkiye ve Suriye plakalı tırların çarpışma anı kamerada: 2 yaralı
15:47   17 yaşındaki İbrahim yaşam mücadelesini kaybetti