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Kavgada vurulan şüpheli, hastaneden çıkıp gasba karıştı

Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurularak yaralanan ve birkaç saat sonra hastaneden taburcu edilen şüpheli ile 3 arkadaşı, bir kişinin paralarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

19.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:28Kavgada vurulan şüpheli, hastaneden çıkıp gasba karıştı
'de kavga sırasında silahla vurularak yaralanan ve birkaç saat sonra hastaneden taburcu edilen şüpheli ile 3 arkadaşı, bir kişinin paralarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Kaptanbaba Sokağı'nda apart olarak kullanılan binada dün sabah Özkan K. ile Mücahit A. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mücahit A, yanında taşıdığı tabancayla Özkan K'nin bacaklarına 4 el ateş ederek kaçtı.
Hafif yaralanan Özkan K, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde birkaç saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
Akşam aynı aparta gelen Özkan K, Olcay Ö, Emre Ö ve Barış Y, henüz bilinmeyen bir nedenle Sezai O. ile tartışmaya başladı.
Sezai O'yu darbederek 300 lirasını gasbettikleri öne sürülen ve "gasp, uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit" gibi çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliklerine bağlı ekipler tarafından saklandıkları evlerde yakalandı.
Gözaltına alınan Özkan K, Olcay Ö, Emre Ö. ve Barış Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Silahla yaralama olayının şüphelisi Mücahit A'nın yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Eskişehir, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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