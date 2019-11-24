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İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü

Mersin'de iki aile arasında köpek meselesi nedeniyle çıkan kavganın büyümesi üzerine bir kişi, tüfekle karşı tarafa ateş açmaya başladı. Komşusuna ateş eden kişinin, yanlışlıkla öz oğlu ile birlikte 2 kişiyi vurup öldürdü.

24.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:04

'in Anamur ilçesinde iki aile arasında köpek yüzünden çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda tüfeği ateş eden kişinin yanlışlıkla öz oğlunu vurduğu ortaya çıktı.

OĞLUNU YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karalarbahşiş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile arasında köpek meselesi nedeniyle çıkan kavganın büyümesi üzerine A.Ç. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Komşusuna ateş eden A.Ç., yanlışlıkla öz oğlu Ali Can Çıtak (18) ile birlikte İbrahim Nehir (25) ve Mustafa Nehir'i (65) vurup öldürdü.

Ali Can Çıtak
İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü

Mersin, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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