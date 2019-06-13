Kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Bafra
ilçesinde 13 gün önce yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.Fatih Mahallesi
'ndeki silahlı kavgada ağır yaralanan ve OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Harun Fayda (27), 13 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
İlçede 31 Mayıs'ta, Harun Fayda ve Mert Mustafa C. ile Fatih Mahallesi'ndeki evine gittikleri Recep B. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Mustafa C. ve Harun Fayda silahla, Recep B. bıçakla yaralanmıştı.
Kaynak: AAFatih Mahallesi
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