Haberler » Güncel » Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybetti - Haber

Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybetti

Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybettiRusya, (DHA)- Rusya'da 'Zodiac' adlı kafeteryada çıkan kavgada sertçe tokat yiyen 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

21.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:28
Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybetti
, (DHA)- Rusya'da ' ' adlı kafeteryada çıkan kavgada sertçe tokat yiyen 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Rusya'ya bağlı Yamalo-Nenets Özerk Okrugu bölgesinde bulunan 'Zodiac' isimli kafeteryada kavga çıktı. Kavgada itilerek yere düşen 53 yaşındaki bir adam zorlukla kalkabildi. Ayağa kalkan adam doğru yürüyen diğer kişi, yaşlı adamın suratına sertçe tokat attı. Tokadın ardından yere yığılan adam, hayatını kaybetti.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyururken; tokat atan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kavgada yediği tokat sonucu hayatını kaybetti

Zodiac, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:41  Serbest tüketicide abone sayısı yeniden yükselişe geçti
16:40  İsim benzerliğinden mağdur olan firmadan afişli çözüm
16:40  Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek (Öğretmenin mezuniyetten...
16:40  Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü
16:40  Eğlence mekanında işlenen cinayetin sanığı: "Silahı şaka olsun diye doğrulttum"
21.01.2020 16:49:14