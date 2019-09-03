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Kavgadan camdan atlayarak kaçmak isterken ayağını kırdı

MALATYA'da, 3'üncü kattaki bir oyun salonunda kavgaya karışan Murat B. (47), kaçmak için pencereden atladığı sırada bir alt kattaki balkona düşerek ayağı kırıldı.

03.09.2019 21:53 Kavgadan camdan atlayarak kaçmak isterken ayağını kırdı
MALATYA'da, 3'üncü kattaki bir oyun salonunda kavgaya karışan Murat B. (47), kaçmak için pencereden atladığı sırada bir alt kattaki balkona düşerek ayağı kırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunun 3'üncü katına arkadaşlarıyla birlikte gelen Murat B., husumetlileriyle karşılaştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B., oyun salonunun penceresinden atladı. Bir alt kattaki balkona düşen Murat B., acı içinde feryat etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağ ayağı kırıldığı belirlenen Murat B., itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Atatürk Caddesi, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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