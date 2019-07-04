Kavgalarından bıktığı iki karısını boğarak öldürdü

35 yaşındaki Jamshed Alam isimli adam, kavgalarından bıktığı 34 yaşındaki Ismat Parveen ve 45 yaşındaki Jabeena iki eşinden "artık huzur bulmak istiyorum"deyip boşanmak istedi. Eşleri kendisinden boşanmak istemeyince her iki eşini de boğarak öldürdü.

13 yaşındaki oğlu ile kaçan adam, Bara Hindu Rao şehrine saklanmak için bir akrabasının yanına giderken polis tarafından yakalandı.

EVDEN KÖTÜ KOKULAR GELİNCE CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Geçen Perşembe günü, Alam'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Evin kapısını kırarak açan polis, evde iki kadının cansız bedenini buldu.

Polis,Alam'ın ifadesinde ekonomik olarak zor günler geçirdiğini, eşlerinin de sürekli kendi aralarında kavga ettiklerini ve bazen kendisi ile de kavga ettikleri için artık kendilerinden kurtulup huzur bulmak için boşanmak istediğini ama kadınların kendisinden boşanmak istemediklerini söyledi.

KAVGA ÇIKINCA İKİ KARISINI DA ÖLDÜRDÜ

Perşembe günü, iki kadın arasında kavga çıkınca Alam, kavgaya müdahale etti. Bunun üzerinegenç eşi Parveen kendisine saldırdı ve Alam, eşini yere yatırıp ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdü. Alam, diğer karısı Jabeena'nın ilk karısını öldürdüğünü gördüğünü fark edince kendisini sakinleştirmeye çalıştı ama Jabeena bağırmaya başlayınca onu da öldürdü.

Cinayetten sonra Alam, evin kapısını kilitleyip o sırada dışarıda arkadaşları ile oynayan 13 yaşındaki oğlunu yanına alıp kaçtı.

DIŞ HABERLER - HABERLER.COM