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Kavgan yolda kaydı su kanalına girdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmur sonucu, kayan araç su kanalına girdi.

26.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:23Kavgan yolda kaydı su kanalına girdi
'ın ilçesinde yağmur sonucu, kayan araç su kanalına girdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı beldesi Çömlekçi Köyü yolunda bir araç, yağmur sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çaycuma istikametinden Filyos istikametine seyir halinde olan Koray Y.'ye ait 67 AAL 810 plakalı otomobil, yağan yağmur sonucu kayganlaşan yoldan kayarak su kanalına girdi. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Sürücü ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Filyos, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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