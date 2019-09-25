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Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Aydın'da cami tuvaletinde bekçilik yapan yaşlı adam, tuvalet parasını 50 kuruş eksik veren adamın boğazını keserek ağır yaraladı.

25.09.2019 20:03Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Aydın'da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği boğazından bıçakladı. Olay yerine gelen ambulans ağır yaralanan adamı hastaneye kaldırdı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı'nda bulunan Bey Camii'nin avlusundaki umumi tuvalete giden B.S. (36), iddiaya göre çıkışta parası yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik ödedi. Bunun üzerine B.S. ile tuvalet bekçisi V.K. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S.'nin boğazını kesti.

AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.


kavga, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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