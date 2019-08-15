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Polisler, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i dövüp kaburgasını kırdı!

Süper Lig'de sezona yarın son şampiyon Galatasaray'ı konuk ederek başlayacak Yukatel Denizlispor'da, karşılaşma öncesi şok bir olay yaşandı. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Ali Çetin ve 2 oğlu gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Başkan Çetin, "Oğlumun birisinin burnu kırık. Benim kaburgamda kırık var. Halimiz ortada." dedi.

15.08.2019 16:38
Polisler, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i dövüp kaburgasını kırdı!

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ailesiyle birlikte dün Kurban Bayramı tatili için Fethiye'ye gitti. Çetin, saat 19.00 sıralarında ilçede bulunan bir balık restoranında akşam yemeği yemek istedi. İddiaya göre, burada Çetin ile restoran yöneticileri arasında masa rezervasyonu konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın karşılıklı küfürlerle büyümesi üzerine Çetin ve beraberindekiler restorandan ayrılırken, lokanta çıkışında caddede tartışma devam etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavganın büyümesi üzerine Çetin ve 2 oğlu gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Çetin ve oğulları daha sonra serbest bırakıldı. Çetin'in olayda görevli bir polis memurunun tabancasını belinden almaya çalıştığı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürüne hakaret ettiği de iddia edildi.

"BİR TRAFİK POLİSİ BENİ YERE YATIRMAYA ÇALIŞTI"

Denizli'de özel bir hastanede tedavisi süren Başkan Ali Çetin, olayla ilgili açıklama yaptı. Çetin, "Biz yemek için restorana gittik. Orada rezervasyonumuz olmasına rağmen 'yer yok' dediler. Yerimizi herhalde birisine vermişler. Orada küçük bir tartışma oldu. Duruma kızıp oradan çıktık. İki aile olarak 8 kişiydik. Arka taraftan ana caddeye çıktığımızda arkamızdan restoranda tartışma yaşadığımız 5-6 tane genç geldi. O sırada kaldırımda da 2 trafik polisi vardı. Arkamızdan gelen grup polislere bir şeyler söyledi. Bunun üzerine bir trafik polisi beni yere yatırmaya çalıştı" dedi.

"BÜYÜK OĞLUMA BİBER GAZI SIKTILAR"

Kendisine müdahale eden polise, "Ne var kardeşim, ne yapıyorsunuz siz?" dediğini belirten Başkan Ali Çetin, "Diğer polis gelip arkamdan biber gazı sıktı. Küçük oğlum yüzümü yıkamam için su getirdi. Büyük oğlum da duruma tepki gösterdi. Ona da biber gazı sıkıp yere yatırmışlar. Oğlum, 'Ben avukatım, bunu yapmaya hakkınız yok' diye bağırdı. Beni yere yatırıp ters kelepçe taktılar. 'Denizlispor Başkanıyım, yarından sonra maçımız var' dedim. Beni bir arabaya bindirdiler. Emniyete götürdüler. Oğlumun birini bir yere, diğerini bir yere yatırmışlar. Başlarında 2'şer polis vardı" ifadelerini kullandı.

"OĞULLARINIZIN GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE DAYAK YEMESİ ÇOK ZOR"

Olay sonrası polis şiddetine maruz kaldıklarını iddia eden Denizlispor Başkanı Ali Çetin şöyle konuştu:"Oğlumun birisinin burnu kırık. Benim kaburgamda kırık var. Halimiz ortada. 'Onları bırakın, beni dövün' dedim. Sonra 2 polis daha geldi ve beni dövmeye başladılar. Ondan sonra kendimi bıraktım zaten. 'Oğlum savcıya bilgi verin, böyle yapamazsınız' dedi. Bize, 'Şerefsizler, buranın hakimi de savcısı da biziz, siz zaten hep böylesiniz' dediler. Ağza alınmayacak laflar ettiler. Bütün emniyet teşkilatına bunu mal etmemek lazım. Böyle çürük elmaların temizlenmesini herkes gibi biz de istiyoruz. Konuyla ilgili ifadelerimizi verdik. Hepsinden davacı olduk. Olayla ilgili kamera kayıtları da var. Bundan sonrasına adalet karar verecek. Oğullarınızın gözünüzün önünde yarım saat dayak yemesi ve hiçbir şey yapamamak çok zor. Allah büyüktür, böyle bir şey yaşadığımız için üzgünüz."


Galatasaray, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (24)
BJK: KLÜB BAŞKANI OLUNCA AYRI BİR AYRICALIK OLUYORMU ???
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0 0
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KENAN: Restoranlar balıkçılar herkes mafya olmuş rezervasyon yaptırmış yer yok deyince elbette sinirlenir insan kim olursa olsun anlaşmamı var polisle söylüyorlar saldırı başlıyor.midem bulandı
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NİKSARLI: Bütün polisler kötü değil polislerin içinde öyle çürükler varki durum ortada ama şuda bir gerçek sepep ne olursa olsun kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok tererüstlere neden böyle bişey yapamıyorlar restaurant sahibi emniyet müdürü ile bağı vardır kesin
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1 2
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ATİLA: Bir Baba ve toplumun yöneticisi olarak insanlara ve cevrene örnek davranislarda bulunmalisin ortami germeyeceksin
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3 1
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FENERLİ: bizi yıllar önce şampiyonluktan etmiştiniz. bişey demiyom
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KADİRLİLİ: Anlaşıldı polisin işi gücü yok önce iki polis geldi sizi darp etti sonra diğer polisler geldi ve sizi kelepçeledi birde onlar darp etti,size buranın HakimdeSavcısıda biziz dediler,sizde hakim ve savcıya gaz vermeye çalışın milletde bunu yuttu,sizde sütten çıkmış ak kaşıksınız,bizim kim olduğumuzu biliyormusunuz dedinizmi demedinizmi delikanlıca söyleyin.Hadi siz hatalısınız ama polislerde bizi darp ederek suç işlediler imajı yaratmaya çalışıyorsunuz.
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26 9
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TRAKYALI: NE BOŞ ADAMSIN BİRADER
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4 7
SELÇUKLU: Başkan ve ailesine geçmiş olsun. Polislerin yaptığını kınıyorum. Bir iki çürük polisi, diğer polislere mal edemeyiz. Ama; mutlaka çürükler ayıklanmalıdır. Süper Kulüp başkanına bu yapılıyorsa, sıradan insanlar acaba ne ile karşı karşıya kalır.
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10 19
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SELÇUKLU: Hacı- Kötü söz sahibine aittir.
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0 0
SALLAMA HACIM POLİSLERE...: LAN Bİ GİTT
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