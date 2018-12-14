Kavgaya Müdahale Etmedikleri İddia Edilen Polislerin Davası

14 Aralık 2018 Cuma 14:44



14 Aralık 2018 Cuma 14:44

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan iki polisin yargılamasına devam edildi. Olay tarihinde grup amiri olarak görev yaptığını söyleyen Zafer Okumuş tanık olarak dinlendi. Tanık Okumuş, "Sözlü atışmada müdahale edilmeyeceği genel emirdir. Ben o gün için böyle bir emirde bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum" dedi.İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları Mücahit Ö. ve Ali T. katıldı. Ölen Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya da duruşmada hazır bulundu. Silivri 1 nolu L tipi cezaevinde başka suçtan hükümlü olan Zafer Okumuş, tanık olarak dinlenmesi için sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle duruşmaya katıldı.Tanık olarak ifadesi alınan Okumuş, "Olay tarihinde grup amiri olarak bulunan iki gece grubunun birinden sorumluydum, Ali T. ve Mücahit Ö. benim grubumda mıydı bilmiyorum ama birlikte çalışıyorduk. İstiklal Caddesi'nde genel asayişten sorumluyduk, 50-100 metre aralıklarla sivil timler olurdu, her olaya müdahale edilmez önce olay tahlil edilir. Duruma göre müdahale edilir. Eğer takviye gerektiren bir olay ise beklenir. Takviye gelince müdahale edilir. Bu olay önce 3-4 kişi arasında sözlü atışmayla başladı. Biz sözlü atışmada müdahale etmeyiz. Takviye ekip gelene kadar müdahale etmedik. Bıçağı ben hiç fark etmedim. En son bir polis memuru bıçağı çıkarıp koyunca fark ettim hatta sadece 'üzerinden çıktı' sandım. Sözlü atışmada müdahale edilmeyeceği genel emirdir, ben o gün için böyle bir emirde bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum" dedi.Tutuksuz yargılanan polis memurları Mücahit Ö. ve Ali T. dosyaya sunulan bilirkişi raporunun henüz kendilerine ulaşmadığını ve incelemek için süre istediklerini söyledi.Bilirkişi raporunda kavgaya ilişkin fotoğrafların yer aldığı ve kameranın görüş açısında bulunan görevli polislerin tespiti yapıldı. Raporda " 3 kişilik grup içerisindeki takım elbise giyen şahsın maktulün göğsüne, sırtına, ense bölgesine doğru bıçak salladığı, diğer iki şahsın da maktule saldırdığı, 17 saniyede 6-7 kez bıçaklandığını ve bu süre içinde olay yerinde bulunan tanık ve sanık sıfatıyla bulunan polislerin herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı, son bıçak darbesinden sonra Ali T.'nin içinde olduğu sivil giyimli 5-6 polisin bıçaklı şahsa müdahale ettiği, Mücahit Ö.'nün koşarak müdahale eden gruba katıldığı" belirtildi.Mahkeme, bilirkişi raporunun incelenmesi, tanık dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.OLAYIN GEÇMİŞİBeyoğlu İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Bu olaya ilişkin yargılama sonunda 3 kişi, "Kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Kaya'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği'nde görevli 2'si hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Görüntü (Arşiv) - İstanbul