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Kavgayı ayıran bekçiye silah sıkıp kaçtılar

Büyükçekmece Kumburgaz D-100 Karayolu'nda iki grup arasında çıkan kavgayı ayıran bekçi, rastgele açılan ateş sonucu yaralandı.

24.12.2019 04:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 04:27 Kavgayı ayıran bekçiye silah sıkıp kaçtılar
D-100 Karayolu'nda iki grup arasında çıkan kavgayı ayıran bekçi, rastgele açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırganlar ise araçla olay yerinden kaçtı.

Olay saat 03.00 sularında Büyükçekmece E-5 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada mahalle bekçisi kavgayı ayırmaya çalıştı. Gruptan 3 kişi araca bindikten sonra bekçiye doğru rastgele ateş açtı ayrı bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Göğsünden yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, araçla kaçan 3 kişi ise Silivri'de yakalandı. Polisin çalışmaları sürüyor - İSTANBUL

Büyükçekmece, Kumburgaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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