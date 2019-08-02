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Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanarak ölen genç toprağa verildi.

02.08.2019 18:38 Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanarak ölen genç toprağa verildi.

Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkiinde Çağatay Atay (21), sahilde gezdiği sırada arkadaşının da içinde olduğu bir grubun kavga ettiğini gördü. Sahile tuvaletini yapan Müslüm A. (25) ile tepki gösteren grup arasındaki tartışmayı ayırmaya giren Çağatay Burak Atay (21) bıçaklanarak yaralandı. Atay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gencin ölümüne neden olan Müslüm A. ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrasında Müslüm A., gözaltına alınırken morgda işlemleri tamamlanan Atay'ın naaşı ise ailesine teslim edildi. Atay'ın cenazesi Gölcük Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Değirmendere Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Müslüm A. ise Gölcük adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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