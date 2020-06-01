Kavgayı ayırırken şehit olan polis memurunun cenazesi baba ocağında

Kavgayı ayırırken şehit olan polis memurunun cenazesi baba ocağındaBursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın (37) cenazesi, dualar eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi.

01.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:50
Kavgayı ayırırken şehit olan polis memurunun cenazesi baba ocağında
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın (37) cenazesi, dualar eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi. Şehidin üniformasını giyen eşi Emine Özcan, "Benim aslanım, yiğidim gitti. Kahramanca çatışmaya girdi" diyerek gözyaşı döktü.
Olay, dün Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Olaya, iki grubun aile fertleri ve akrabalarının da dahil olmasıyla, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri çevrede endişe ve korku yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, tarafları biber gazı ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahale etti. Bu sırada, kavgaya taraf olan şüphelilerden birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmalar Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'a isabet etti.
POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başına ve boğazına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ
Şehit Erman Özcan'ın cenazesi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Morgu'ndan sabah saatlerinde alınarak, karayolu ile Orhangazi ilçesindeki Arapzade Mahallesi Oktay Özçelik Caddesi'nde bulunan baba evinde, dualarla karşılandı. Şehidin eşi Emine Özcan ve annesi Hatice Özcan, ayakta durmakta güçlük çekti. Eşinin üniformasını giyen şehit eşi Emine Özcan, "Benim aslanım, benim yiğidim gitti. Benim eşim kahramanca çatışmaya girdi. Korkmadı. Arabadan indi 30 kişinin arasına girdi. Şehit düştü" diyerek ağladı. Cenaze daha sonra törenin yapılacağı Merkez Gazi Orhan Bey Camii'ne götürüldü. Kavgayı ayırırken şehit olan polis memurunun cenazesi baba ocağında

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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