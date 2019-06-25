25.06.2019 08:38
Haberler » Güncel » Haber

Kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı

Kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ablasıyla eniştesi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde ablasıyla eniştesi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesinde yaşayan Gurbet ve Hakkı K. (26) çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakkı K. eşine bıçakla saldırdı. Bu sırada araya giren kayınbiraderi Mahmut Mama (20) göğsünden bıçaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mama'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hakkı K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Polis , Manisa , Turgutlu , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
10:32 Aydın merkezli 2 ilde terör operasyonu
10:31 Beyaz eşya satıcıları 'sıfır ÖTV devam etsin' istiyor
10:30 Borsa güne düşüşle başladı
10:30 FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
10:30 Karaman'da yaban domuzu sürek avı
10:29 Kıbrıs'da sürpriz doğum günü
10:29 Kokusuz ve parfümsüz güneş kremi kullanın