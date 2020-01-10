Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Tokat 'ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü.



Sulusokak Mahallesi'deki Atatürk Lisesi'nde okul çıkışında sokak arasında iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada okul dışından geldiği belirtilen H.Ö. (16) ile arkadaşının kavga ettiğini gören lise öğrencisi A.Y.K. (16) kavgayı ayırmak istedi.

Yaşanan arbedede H.Ö'nün göğsünden bıçakladığı öne sürülen A.Y.K. yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.K. kurtarılamadı.

Kaçan H.Ö. ise polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla yakalandı.