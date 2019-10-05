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Kavgayı ayırmak isterken iki kişiyi bıçakladı

Samsun'da bir kişi kavga eden kişileri ayırmak isterken saldırıya uğrayınca her ikisini de bıçakla yaraladı.

05.10.2019 14:15Kavgayı ayırmak isterken iki kişiyi bıçakladı
Samsun'da bir kişi kavga eden kişileri ayırmak isterken saldırıya uğrayınca her ikisini de bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö.(46) ile Y.T.(53) kavga edince oradan geçmekte olan A.Ö.(47), onları ayırmak istedi. Bu sırada Y.T. kendilerini ayırmak isteyen A.Ö.'ye yumrukla saldırdı. A.Ö. ise kavga eden her iki şahsı da bıçakla yaraladı. Yaralanan R.Ö. ve Y.T. hastanede kaldırılarak tedavi altına alınırken, R.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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