Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kavgayı ayırmak isterken iki kişiyi bıçaklayan tutuklandı

Samsun'da kavga eden kişileri ayırmak isterken saldırıya uğrayınca her ikisini de bıçaklayan şahıs mahkemece tutuklandı.

05.10.2019 15:59Kavgayı ayırmak isterken iki kişiyi bıçaklayan tutuklandı
Samsun'da kavga eden kişileri ayırmak isterken saldırıya uğrayınca her ikisini de bıçaklayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö.(46) ile Y.T.(53) kavga edince oradan geçmekte olan A.Ö.(47), onları ayırmak istedi. Bu sırada Y.T. kendilerini ayırmak isteyen A.Ö.'ye yumrukla saldırdı. A.Ö. ise kavga eden her iki şahsı da bıçakla yaraladı. Yaralanan R.Ö. ve Y.T. hastanede kaldırılarak tedavi altına alınırken, R.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:21 Ankara Emniyeti'nden değnekçilere operasyon
18:17 Jandarmadan geçit yok
18:15 Yoldan çıkan tır, park halindeki otomobilleri biçti
18:15 Ürgüp'te trafik kazası: 1 yaralı
18:15 Marmaris açıklarında deprem
18:14 Maltepe'de okul çatısının araçların üzerine devrilme anı kamerada
18:11 Define avcıları suçüstü yakalandı