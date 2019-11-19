Kavgayı ayırmak isterken öldürülen Vahit Ayrım toprağa verildi

ESKİŞEHİR şehirlerarası otobüs terminalinde, 3 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım (64), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehirlerarası otobüs terminalindeki firmada yaklaşık 40 yıldır çalışan Vahit Ayrım, önceki gece üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir otobüs firmasının görevlisi Ahmet Özkurt (29) arasındaki kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Ahmet Özkurt, elindeki bıçak ile Ayrım'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayrım, olay yerine çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vahit Ayrım, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Ahmet Özkurt, tutuklanarak cezaevine konuldu. Odunpazarı ilçesinde bulunan Tiryakizade Camii'nde hayatını kaybeden Vahit Ayrım için cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğulları Volkan ve Cihan Ayrım'ın yanı sıra, ailesi, akrabaları, yakın dostları ve iş arkadaşları da katıldı. Ayrım, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.