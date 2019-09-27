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Kavgayı ayırmak isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan genç, hayatını kaybetti.

27.09.2019 12:07Kavgayı ayırmak isteyen genç bıçaklanarak öldürüldü
Gaziantep'te kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan genç, hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Şahveli Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Hanifi Ramazan Gözükızıl, ailesiyle eve gittiği sırada arkadaşının kavga ettiğini gördü. Bu esnada kavgayı aramak isteyen Gözükızıl, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla ağır yaralandı. Gözükızıl, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözükızıl'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Gözükızıl'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Gözükızıl'ın ölümüne yol açan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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