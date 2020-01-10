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Kavgayı ayırmak isteyen liseli Ahmet, bıçak darbesiyle öldü

TOKAT'ta, kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışan lise öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam (16), aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

10.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:38Kavgayı ayırmak isteyen liseli Ahmet, bıçak darbesiyle öldü

TOKAT'ta, kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışan lise öğrencisi Ahmet Yasin (16), aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sulusokak Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi, okul çıkış saatinde bahçeye gelen H.Ö. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra okulun alt tarafındaki sokağın girişinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının kavga ettiğini gören Ahmet Yasin Karaçam, ayırmak için araya girdi. Bu sırada arbedede Karaçam, H.Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ö. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Ahmet Yasin Karaçam'a ise ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Gelen sağlık görevlilerince Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet Yasin Karaçam'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis, görgü şahitlerinin verdiği eşkal doğrultusunda H.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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Kaynak: DHA

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