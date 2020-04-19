Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Adıyaman'da, bir birine saldıran iki grubu ayırmaya çalışan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak şahısları dağıtabildi.

19.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:02
Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar
Adıyaman 'da, bir birine saldıran iki grubu ayırmaya çalışan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak şahısları dağıtabildi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 9104 Sokak içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Bir birine saldıran grup için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahısları etkisiz hale getirmek istedi. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen gruba polis ekiplerince biber gazı sıkıldı. Sıkılan biber gazına rağmen şahıslar durmayınca polis ekipleri havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Havaya edilen ateş sonrasında şahıslar kavgayı bıraktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgayla ilgili polis ekipleri kavgaya karışan şahıslar hakkında işlem başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin’i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Haberler
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
’Mercedes Kadir, koronadan öldü’ iddialarına muhtar açıklık getirdi Haberler
"Mercedes Kadir, koronadan öldü" iddialarına muhtar açıklık getirdi
Vasiyetini açıklayan Serdar, 30 milyonluk evini çalışanlarına bırakacak Haberler
Vasiyetini açıklayan Serdar, 30 milyonluk evini çalışanlarına bırakacak
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:38: İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin yanlışına kararlı şekilde cevap veririz - Haberler 17:29: Aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Haberler 17:20: İngiltere'nin Türkiye'den temin ettiğini açıkladığı 84 tonluk sevkiyat "gecikiyor" - Haberler 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:02: Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar - Haberler 17:01: Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı 14:16: Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır