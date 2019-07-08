08.07.2019 12:53
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Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu

Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu Sultangazi'de silahlı kavga: 2 yaralıİSTANBUL - Sultangazi'de iki grup arasında silahlı kavgayı izleyen bir çocuk ve vatandaş kurşunların hedefi oldu.

Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu
Sultangazi'de silahlı kavga: 2 yaralı
İSTANBUL - Sultangazi'de iki grup arasında silahlı kavgayı izleyen bir çocuk ve vatandaş kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altında alındı.
Olay, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 4 kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silahını çıkarıp ateş eden şüpheli şahıs olayla ilgisi olmayan bir çocuk ile yoldan geçen Ufuk K.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu
Kaynak: İHA
Sultangazi, kavga, 3. Sayfa

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