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Kavram'dan öğrencilere yardım kampanyası

Van'da Kavram Özel Eğitim Kursu ile Van Şair ve Yazarlar Birliği (VAYAB) tarafından öğrenciler için yardım kampanyası başlatıldı.

21.10.2019 09:56Kavram'dan öğrencilere yardım kampanyası
Van'da Kavram Özel Eğitim Kursu ile Van Şair ve Yazarlar Birliği (VAYAB) tarafından öğrenciler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kavram Özel Eğitim Kursu ile VAYAB, ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. 30 Ekim tarihine kadar sürecek olan kampanyada 7-12 yaş arası çocuklar için kırtasiye, giyim ve okuma kitabı yardımlarında bulunacaklarını ifade eden Kavram Özel Öğretim Kursu Müdürü Lokman Tekin, "Bir umut için geliyoruz' sloganı ile başlattığımız kampanya çerçevesinde yıl boyunca 10 okulumuzu ziyaret edeceğiz. İlk etapta 15'i engelli 70 öğrenciye kışlık ayakkabı, mont gibi giyeceklerin yanında kırtasiyeden oluşan birer paket vereceğiz" dedi.

Kampanyaya herkesin duyarlı olmasını istediklerini de sözlerine ekleyen Tekin, "Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, yardımlarını Kavram Özel Eğitim Kursuna ulaştırabilirler. Ben bu anlamda şimdiden kampanyamıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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