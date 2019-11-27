Haberler » Sağlık » 'Kavrulmamış fındık tüketin' önerisi - Haber

"Kavrulmamış fındık tüketin" önerisi

Fındığın faydalarıyla ilgili araştırmalar yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Örem, fındığın doğal haliyle kavrulmadan tüketilmesini önerdi.

27.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:12
Fındığın faydalarıyla ilgili araştırmalar yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Örem, fındığın doğal haliyle kavrulmadan tüketilmesini önerdi.
Örem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli ihraç ürünü fındığın insan sağlığına faydalarını bilimsel verilerle ortaya koymak için 10 yılı aşkın süredir çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.
Fındıkla ilgili ilk çalışmayı kalp sağlığı, kan yağları, kolestrol üzerine yaptıklarını ve olumlu etkilerine ilişkin sonuçları da kamuoyu ve bilim camiası ile paylaştıklarını ifade eden Örem, bu çalışmanın devamı olarak fındığın ihtiva ettiği besin maddelerinin etki edebileceği diğer sistemleri incelemeyi sürdürdüklerini, bu kapsamda yaptıkları yeni bir çalışmanın da uluslararası, birinci çeyrek diye adlandırılan üst seviyedeki bir dergide bağımsız bilim insanlarının denetiminden geçerek yayınlandığını söyledi.
"Fındık bilinçli şekilde tüketilmeli"
Örem, Dünya Sağlık Örgütünün günde 43 gram fındık tüketilmesini önerdiğini vurgulayarak, içerdiği yüksek yağ dolayısıyla belirtilen miktardan fazla tüketilmesi durumunda fazla kalori alımının ortaya çıkabileceğini, bunun da ilerleyen süreçte obeziteye yol açabileceğini söyledi.
Fındığın düzenli tüketilmesi durumunda faydasının görüleceğine işaret eden Örem, haftada 4 günden az olmamak üzere günde 40 gramı yani yaklaşık bir avucu geçmemek kaydıyla fındık tüketilmesinin kalp sağlığına olumlu etkileri olduğuna inandıklarını belirtti.
Prof. Dr. Örem, şunları söyledi:
"Fındık bizim milli bir ürünümüz ve bunun tanıtımında bilimsel veriler çok önemli. Özellikle insanların bunu bilinçli bir şekilde tüketmeleri gerekiyor. Bu nedenle bilim insanlarının yapacağı çalışmalar fındığın tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Biz de bu doğrultuda fındığı her yönüyle incelemeye devam edeceğiz."
Fındığın üstündeki ince zar tabakanın antioksidanlar açısından güçlü olduğunu vurgulayan Örem, "O nedenle de mümkünse doğal haliyle kavrulmadan tüketilmesini öneriyoruz. Toplumumuzda daha çok kavrulmuş fındık tüketiliyor ve kavrulduğunda da dış zar kısmı fındıktan ayrılıyor. Bu çok büyük kayıp mıdır, aslında çok büyük kayıp değildir ama mümkünse kavrulmadan tüketilmeli." diye konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Sağlık Haberleri
12:41 Dr. Öğr. Üyesi Solgun: Yürütecin verdiği kısıtlama bebeğin psikolojisini olumsuz etkiliyor
12:32 "Diş apsesi beyin ve kalpte ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor"
12:28 Prof. Dr. Yaşar Ali Öner: Uyuz vakalarında erken tanı çok önemli
12:28 Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli operasyonunda buruk sevinç
12:15 Doktor doktor gezen Alman vatandaşı şifayı Türkiye'de buldu
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
27.11.2019 13:00:20