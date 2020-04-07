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Kavşağa çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kavşağa çarparak takla attı.

07.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:39
Kavşağa çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Diyarbakır 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kavşağa çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesinde bulunan 50 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar takla atan aracı yan çevirerek yaralıları dışarı çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa
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