07.07.2019 10:05
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Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı

Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı Şanlıurfa'daki kaza mobesedeŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı
Şanlıurfa'daki kaza mobesede
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında dar kaldırımda yürüyün 2 kişinin yaşadığı korku ise hareketlerine yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yaşandı. Haleplibahçe Caddesinden 11 Nisan Fuar Caddesine kontrolsüz bir şekilde dönüş yapan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anında dar kaldırımda yürüyen iki kişinin yaşadığı korku hareketlerine yansıdı. Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa

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