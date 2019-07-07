07.07.2019 09:58
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Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu

Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu

Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında dar kaldırımda yürüyen 2 kişinin yaşadığı korku ise hareketlerine yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yaşandı. Haleplibahçe Caddesi'nden 11 Nisan Fuar Caddesi'ne kontrolsüz bir şekilde dönüş yapan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anında dar kaldırımda yürüyen iki kişinin yaşadığı korku hareketlerine yansıdı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa

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