24.06.2019 16:50
Haberler » Güncel » Haber

Kavşaklar mevsim çiçekleriyle renklendi

Kavşaklar mevsim çiçekleriyle renklendi

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşaklarda çiçeklendirme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşaklarda çiçeklendirme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi tarafından refüjlerde yapılan çiçeklendirme çalışmalarıyla ortada oldukça güzel görüntüler çıktı.

Şehrin en işlek kavşaklarında mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışması yaptıklarını söyleyen yetkililer, "Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşaklarımızda mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarına göre refüj, kavşak ve parklarda rutin olarak devam edecek. Bu çalışmalar ile şehrimizi hem daha güzel bir görünüme kavuşturmak, hem de doğal yaşam alanlarını daha kullanılabilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı , Adıyaman , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:36 Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret
17:36 Osmaniye merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
17:36 DHA DIŞ - Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında
17:36 14 bin TL'lik cezaya rağmen 6 uçağa lazer tacizi
17:35 GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASINDA DURUŞMA YARINA ERTELENDİ
17:35 "Mısır Sina'da bir kum tanesi için bile taviz vermeyecek"
17:34 Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)