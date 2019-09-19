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Kavşaklarda estetik çalışma

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda kentin daha estetik ve göze hoş gelen görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

19.09.2019 15:22Kavşaklarda estetik çalışma
Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda kentin daha estetik ve göze hoş gelen görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Havaalanı Kavşağı, Hastaneler Kavşağı ve Optimum Kavşağı'nda şekilli budama çalışması yaptı. Adana Şakirpaşa Havalimanı Kavşağında yolcu uçağı tasvirli budama çalışması yapan ekipler, Optimum Kavşağında ise Türkiye Diyanet Vakfı ve Sabancı Vakfı'nın ortaklaşa yaptırdığı Sabancı Merkez Camisi tasvirli budama yaptı. Her iki kavşakta da konumuna uygun çalışma yapan ekipler hastaneler kavşağında da çalışma yaparak kavşağı güzel bir görünüme kavuşturdu.

Çalışma yapılan kavşaklar, görsel açıdan estetik bir görünüme kavuştu. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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