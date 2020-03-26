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Kavşaklarda meydana gelen kazalar kamerada

Kavşaklarda meydana gelen kazalar kamerada Afyonkarahisar'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin kazaya davetiye çıkardığı görüntüler mobese kameralarına yansıdı.

26.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:54
Kavşaklarda meydana gelen kazalar kamerada
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin kazaya davetiye çıkardığı görüntüler mobese kameralarına yansıdı.
İlk kaza çevre yolunda meydana gelirken, trafik ışıklarına uymayan araçların çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Bir diğer kaza ise kent merkezi Maliye Kavşağında meydana geldi. Mobese kamalarına yansıyan görüntülerde, orta şeritten kavşaktan sola dönmek isteyen bir araç, kırmızı sol şeritte bulanan aracın durmaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kavşaklarda meydana gelen kazalar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, 3. Sayfa

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Kavşaklarda meydana gelen kazalar kamerada

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