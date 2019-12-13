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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 2 otomobil kavşakta çarpıştı.

13.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:34Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN'ın ilçesinde, 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası Çevre Yolu'nun Yenikent Kavşağı'nda dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Hasan 'ın kullandığı 09 JF 241 plakalı otomobil, kavşakta Hüseyin Yıldırım (27) yönetimindeki 09 ACE 017 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Altay (22) ile beraberinde bulunan Mustafa Ünsal (21) otomobilde sıkıştı. Diğer araç sürücüsü Hüseyin Yıldırım (27) da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıklıştıkları yerden kurtarılan Altay ve Ünsal ile Yıldırım, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Altay ve Mustafa Ünsal'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Hüseyin Yıldırım, Altay, Söke, Güncel

Kaynak: DHA

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