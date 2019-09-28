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Kavşakta can pazarı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

28.09.2019 13:43Kavşakta can pazarı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bursa- İzmir kara yolunda meydana geldi. Bursa'dan Balıkesir istikametine seyreden İsmet Yıldız idaresindeki 34 VZ 2377 plakalı otomobil, Yolağzı köyü ayrımından anayola kontrolsüz çıkan mısır yüklü kamyon ile çarpıştı. Plakası alınamayan mısır yüklü kamyona arka kısmından çarpan otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluşurken, sürücü İsmet Yıldız ile yanında bulunan Meral Yıldız kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası Bursa-İzmir yolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kamyonun olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Ekipler kaçan kamyonu ararken, Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılarını durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - BURSA

İsmet Yıldız, Karacabey, İzmir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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