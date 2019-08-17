Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı

Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

17.08.2019 10:31
Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Gençel'in kullandığı 07 LRR 32 plakalı otomobil ile Hüseyin Oğuz'un kullandığı 07 JC 309 plakalı ticari araç, Çarşamba pazarı yanında bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı.
Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Emrah Gençel'in kullandığı otomobil kaldırım geçip yol kenarındaki park içerisinde durabildi. Yaralanan ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücülerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazanın meydana geldiği yolun kısa bir süre önce açıldığını belirten vatandaşlar, kavşakta herhangi bir uyarı levhası bulunmadığı için çok sayıda kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden kavşağa tabela takmalarını istediler.
Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı

Manavgat, Antalya, Emrah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:31   Altıntaş'ta yangın
11:30   Hisarcık'ta 'Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma' afişleri etkili oldu
11:27   Kurban Bayramı'nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı
11:22   Güngören'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı
11:17   Boya yapan işçiyi elektrik çarptı
11:12   (Özel) 16 yaşındaki işçisini uyuşturucuya alıştıran patron yakalandı
11:12   Yanan otomobilden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı