Haberler» Güncel» Haber

Kavşakta 'drift' yapan iki sürücü kamerada

Ankara'da kavşakta kırmızı ışıkta beklerken otomobilleriyle 'drift' yapan iki sürücü, cep telefonuyla görüntülendi.

19.08.2019 16:39 Kavşakta 'drift' yapan iki sürücü kamerada

Ankara'da kavşakta kırmızı ışıkta beklerken otomobilleriyle 'drift' yapan iki sürücü, cep telefonuyla görüntülendi.
Kimliği belirsiz iki sürücü, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesi 1940'ıncı cadde üzerindeki kavşakta araçlarıyla drift yaptı. İki sürücünün, kırmızı ışıkta beklerken otomobilleriyle art arda kavşakta drift yapması, cep telefonuyla görüntülendi. İki sürücü, bir süre drift yaptıktan sonra yola devam ederken, bu sırada bekleyen diğer sürücüler de yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Ankara Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iki sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Görüntü Dökümü:
-Drift atan araçlardan görüntü
Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,



Yenimahalle, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28   Başkan Kahraman'dan 'Atatürk portresi' açıklaması
18:28   Bakan Yardımcısı Dursun, trafik kazasında hayatını kaybetti
18:28   Bodrum plajları yabancı turistlere kaldı
18:28   Garanti BBVA'nın yeni CEO'su Recep Baştuğ oldu
18:27   Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (6)
18:26   Baraj gölünde boğulan Elif Naz, son yolculuğuna uğurlandı
18:26   "İmkansız Görev"in başarılı takımı yeni hedefler için çalışacak