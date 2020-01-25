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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

25.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:15Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KARABÜK'ün ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Yenice Sanayi kavşağında meydana geldi. yönüne giden Hakan Abay (32) yönetimindeki 34 BJC 649 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mustafa Benli'nin (54) kullandığı 35 MML 43 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobillerde sıkışan Hakan Abay, Mustafa Benli ile Emine Benli (38) çıkarıldı. Yaralanan Hakan Abay, Mustafa Benli ve Emine Benli, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.Mustafa ve Emine Benli doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.



Hakan Abay, Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: DHA

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