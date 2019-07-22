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Kavşakta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta çarpışan kamyonet ile hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı.

22.07.2019 16:20 Kavşakta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta çarpışan kamyonet ile hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı. Araçta sıkışan 2 sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Denizli-İzmir karayolu Hacıeyüplü Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den İzmir yönüne giden Ali Vardar'ın kullandığı 48 H 4343 plakalı kamyonet, kavşakta Mustafa Aracı'nın kullandığı 20 ARC 45 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada kamyonet sürücü Vardar ile diğer aracın sürücüsü, sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarılan yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel

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