Kavşakta meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kavşakta meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
20.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:53

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken araçlar hurdaya döndü.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 1'si durumu ağır 3 kişi yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir'den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ergün Y. (27) kullandığı 45 SB 1581 plakalı hafif ticari araçla, Çepnidere Kavşağı'ndan kara yoluna çıkış yapmak isteyen Çağlayan K. (38) yönetimindeki 45 AEL 858 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.


Kazada 45 AEL 858 plakalı araç sürücüsü Çağlayan K. ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail K.(49) ve Ferdi K. (40) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, sinyalizasyon sistemi bulunan kavşakta hangi aracın ışık ihlali yaptığını belirlemeye çalışıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgutlu, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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